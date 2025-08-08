Unidad de Bienestar Animal realiza operativos de seguimiento por el caso de 13 perros rescatados

El pasado 4 de agosto, la Unidad de Bienestar Animal (UBA), del Ministerio de Agricultura, rescató 13 perros, en su mayoría cachorros. Foto: Maga.

En seguimiento al caso de los 13 perros rescatados en la zona 7, en su mayoría cachorros, y debido a otras denuncias presentadas, personal de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), del Ministerio de Agricultura (Maga), llevó a cabo operativos en Kaminal Juyú II.

PUBLICIDAD

Según el Maga, los perros rescatados reciben atención veterinaria y se espera que, en breve, puedan ser dados en adopción.

Maga. Los perros rescatados, se encuentran en observación y se espera que tras su recuperación, puedan ser dados en adopción. Foto: Maga.

El pasado 4 de agosto, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda la zona 7 capitalina, donde la UBA rescató un total de 13 perros que no contaban con las condiciones mínimas de bienestar, como un lugar limpio, alimento y agua.

Por ello, inició una serie de investigaciones basadas en denuncias y evidencias, para dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal , decreto 5-2017.

Lee también: Deportaciones de migrantes guatemaltecos aumentan durante julio