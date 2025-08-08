Noticias

Unidad de Bienestar Animal realiza operativos de seguimiento por el caso de 13 perros rescatados

Personal de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura realizó operativos en Kaminal Juyú II.

El pasado 4 de agosto, la Unidad de Bienestar Animal (UBA), del Ministerio de Agricultura, rescató 13 perros, en su mayoría cachorros. Foto: Maga.
Por Claudia Vásquez Pinto

En seguimiento al caso de los 13 perros rescatados en la zona 7, en su mayoría cachorros, y debido a otras denuncias presentadas, personal de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), del Ministerio de Agricultura (Maga), llevó a cabo operativos en Kaminal Juyú II.

Según el Maga, los perros rescatados reciben atención veterinaria y se espera que, en breve, puedan ser dados en adopción.

Los perros rescatados, se encuentran en observación y se espera que tras su recuperación, puedan ser dados en adopción. Foto: Maga.
El pasado 4 de agosto, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda la zona 7 capitalina, donde la UBA rescató un total de 13 perros que no contaban con las condiciones mínimas de bienestar, como un lugar limpio, alimento y agua.

Por ello, inició una serie de investigaciones basadas en denuncias y evidencias, para dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal , decreto 5-2017.

