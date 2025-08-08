Secuestró a su exsuegra para obligar a su exnovio a regresar con ella y la terminó asesinando

La mujer fue sentenciada a más de 50 años por el secuestro y asesinato de su exsuegra. (Foto: Canal Noti Retalteco)

El 18 de noviembre de 2023 fue la última vez que se vio con vida a Brígida Eufemia Ixcamparij Ventura, de 78 años.

Ese día fue reportada desaparecida en el barrio El Carmen, zona 4 de Salcajá, Quetzaltenango. La alerta Isabel-Claudina fue activada por sus familiares.

A los pocos días de su desaparición, una de las nueras de Brígida comenzó a recibir mensajes amenazantes.

En los textos, una persona exigía que Rony, hijo de la víctima, quien reside en Estados Unidos, regresara a Guatemala para desactivar la alerta de búsqueda.

Fue encontrada muerta dentro de un clóset

El hallazgo se produjo una semana después. El 24 de noviembre, el cuerpo sin vida de Brígida Eufemia Ixcamparij Ventura fue localizado dentro de un clóset en su propia vivienda; así lo confirmó Ottoniel Sac, fiscal de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio de Quetzaltenango, en una entrevista con el noticiero Noti7.

Asesinó a su exsuegra

La investigación del Ministerio Público (MP) identificó a Karym Rosmery Valdez Ovalle como la principal sospechosa.

Valdez Ovalle fue capturada en mayo de 2024 en Quetzaltenango.

Según la acusación, Valdez Ovalle ingresó a la vivienda de su exsuegra y la retuvo en contra de su voluntad.

La encerró en una habitación habilitada como clóset, donde la mantuvo privada de libertad.

La Fiscalía sostuvo que Valdez Ovalle había mantenido una relación sentimental durante varios años con el hijo de la víctima. Luego de que él viajara a Estados Unidos, la acusada intentó obligarlo a regresar al país.

Para ello, secuestró a Brígida y envió mensajes a su familia, advirtiendo que solo la liberaría si el hombre volvía a Guatemala para retomar la relación.

El proceso judicial en contra de Valdez Ovalle fue conocido por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango durante el juicio, celebrado en febrero de 2025.

El tribunal conoció pruebas testimoniales, documentales y periciales para sustentar la acusación por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

El miércoles 6 de agosto de 2025, se conoció la sentencia contra Karym Rosmery Valdez Ovalle.

Fue condenada a 57 años de prisión por el feminicidio de su exsuegra, Brígida Eufemia Ixcamparij Ventura.