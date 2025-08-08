Presunto responsable de estrangular a dos hermanos en Villa Nueva es capturado

La Policía Nacional Civil (PNC) informó esta noche que, agentes de la comisaría 14 capturaron al presunto responsable de estrangular y asesinar a dos hermanos que fueron localizados amarrados de manos y pies en una vivienda de Villa Nueva.

De acuerdo con la información de las autoridades, se trata de es un peligroso pandillero del Barrio 18, quien fue identificado como Gustavo Adolfo Suret Ajcuc, de 22 años, alias “Tavo”.

La captura

Suret Ajcuc, fue capturado en la 52 Calle y 3ª avenida de la colonia Villa lobos ll, zona 12 Villa Nueva y, según los uniformados, fue localizado luego de haber obtenido información sobre su presencia en el lugar de los hechos.

Agentes de la PNC, determinaron que alias “Tavo” habría participado en el crimen de los hermanos Carlos Eduardo y Osman Roberto, de apellidos Juárez Sánchez, de 26 y 32 años.

Por otro lado, las autoridades también informaron que, tras localizar un altar de la Santa Muerte en la vivienda, las autoridades presumen que el móvil se trate de una rivalidad entre pandillas.