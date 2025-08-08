Presidente plantea iniciativa para proyectos en tierras comunales a favor de los indígenas

En el marco de la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas en Guatemala, que se celebra el 9 de agosto, el presidente Bernardo Arévalo, acompañado de un grupo de líderes de comunidades indígenas, brindó detalles de una iniciativa de ley centrada en avalar la construcción de proyectos de infraestructura en tierras comunales.

Acompañado. El mandatario Bernardo Arévalo junto con líderes indígenas.

Se trata de una reforma específica a la Ley Orgánica del Presupuesto, que en la actualidad impide construir inmuebles estatales en terrenos de las comunidades. La propuesta de Arévalo es reformar el artículo 30 Bis. Construcciones del Estado, que prohíbe la ejecución de proyectos de infraestructura en propiedades registradas a nombre de personas individuales y comunales.

“Como un paso trascendental en la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas, estamos presentando al Congreso de la República una iniciativa de ley que contiene la reforma al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto”, dijo el gobernante en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Esta propuesta es clave para viabilizar la inversión pública en propiedad comunal de los pueblos indígenas. Pues de acuerdo a la ley actual, cuando se propone una construcción con fondos públicos en bienes comunales, se establece la cesión de la posesión a la municipalidad o a la institución involucrada”, añadió Arévalo.

Artículo. Ley Orgánica del Presupuesto.

Para infraestructura

La propuesta es para construir escuelas, centros de salud, hospitales, salones comunales, entre otros de beneficio para los indígenas, que representan más del 50% de la población guatemalteca. En el documento que firmó el mandatario; el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos; y el secretario privado de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, propone adicionar un nuevo artículo que avala “las construcciones del Estado en tierras de comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de gobernanza comunal”.

Además, el plazo es de hasta 20 años para garantizar el buen uso del presupuesto público, según la explicación que brindó Mónica Mazariegos, subsecretaria privada del Diálogo Político y Gobernabilidad.

Explicación. Iniciativa de ley centrada en avalar la construcción de proyectos de infraestructura en tierras comunales.

Llamado

Amílcar Urías, del pueblo xinca, se unió al llamado gubernamental a los diputados para dar trámite a la iniciativa y mencionó que varios proyectos se dejaron por un lado. “Más de 200 proyectos no se han realizado en el territorio xinca, en Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, pues son tierras comunales”, mencionó. “Llamamos al Congreso a tener ese respaldo y tener esa convicción que realmente nos va a hacer un precedente histórico en el país”, añadió.

Juan Castro, de la comunidad de Sololá, recordó el proyecto de “la Casa del Pueblo de Sololá”, un edificio de cinco niveles que se rechazó porque se pretendía construir en un terreno comunal. “Creemos que esta propuesta surge de los diálogos que hay entre pueblos indígenas y la Presidencia. Nos parece una propuesta que trata de enmendar esa deuda histórica hacia pueblos indígenas”, se refirió.

Camino

Esta propuesta se unirá a otras como la alianza público-privada que deberá ser incluida en la agenda del pleno para la lectura y el traslado a alguna de las 38 comisiones de trabajo y obtener los dictámenes previos a la discusión, reforma y aprobación.

Propuestas del gobernante

Antilavado . El Congreso acumula iniciativas del jefe del Ejecutivo como la reciente nueva ley antilavado de dinero para “poder identificar los grupos del crimen organizado y combatir al narcotráfico”, planteada en junio.

. El Congreso acumula iniciativas del jefe del Ejecutivo como la reciente nueva ley antilavado de dinero para “poder identificar los grupos del crimen organizado y combatir al narcotráfico”, planteada en junio. Puertos. En mayo, Arévalo presentó la iniciativa ley para modernización del sistema portuario para contar con una normativa que regule las instancias públicas y privadas que operan en los puertos guatemaltecos, tomando en cuenta la ubicación privilegiada de Guatemala como un país con acceso a dos océanos.