Madre y su pequeño hijo son hallados muertos en su casa en Huehuetenango

La noche del miércoles 6 de agosto, fueron confirmadas las identidades de dos personas que fueron halladas muertas en estado de descomposición dentro de un inmueble ubicado en la zona 4 de Huehuetenango.

Se trata de Sujely Anahí Hernández, de 39 años, y su hijo, Óscar Hernández, de 9 años.

Hallazgo

Los reportes preliminares señalaron que ambos presentaban señales de violencia. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que confirmen las causas de muerte y detalles sobre el caso.

Fue el hijo mayor de la mujer quien encontró los cuerpos en la vivienda y lo reportó con la Policía Nacional Civil (PNC).