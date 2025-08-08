Localizan a dos hermanos fallecidos frente a una imagen de la Santa Muerte en Villa Nueva

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó la tarde de este 7 de agosto, que fueron localizados dos hombres fallecidos en el interior de una vivienda ubicada en en la manzana C, lote 1, zona 12 de Villa Nueva, colonia Villa Lobos 3.

De acuerdo con los paramédicos, ambas víctimas, se encontraban atadas de pies y manos con un torniquete en el cuello. En tanto, los familiares asistieron al lugar de los hechos y los identificaron como Osman Roberto y Carlos Eduardo, ambos de apellidos Sánchez Juárez.

En tanto las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes en la casa, donde también fue localizado un altar de la Santa Muerte, donde frente quedaron fallecidas ambas víctimas.