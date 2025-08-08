Hospital recuerda al doctor José Sánchez Arenales con emotivo video

La mañana del lunes 28 de julio se registró un incidente armado en la zona 7 capitalina. (Foto: cortesía a Publinews)

El hospital donde laboraba el doctor José Sánchez Arenales compartió un emotivo video en redes sociales para rendir homenaje a su memoria, días después de que fuera asesinado en un hecho violento en la zona 7 capitalina.

En el audiovisual se destacan sus cualidades humanas y profesionales, con un mensaje cargado de gratitud y pesar.

“Personas que llegan a este mundo con un propósito claro. Así era el doctor Sánchez. Él los atendía, era generoso y humano con sus pacientes. Hoy su ausencia nos duele, pero su legado está más vivo que nunca. Lo que él sembró lo cultivamos cada día, en cada tratamiento que damos. Su legado será nuestra guía. Ya estamos atendiendo con normalidad. Los esperamos”, se escucha en las imágenes.

Sánchez Arenales fue un médico reconocido por su trabajo con pacientes con pie diabético y heridas crónicas. El homenaje ha conmovido a colegas, pacientes y comunidad en general, que aún lamentan su pérdida.

En contexto

Tras el asesinato del médico José Antonio Sánchez Arenales en la 6a calle y 30 avenida “B”de la colonia Tikal I, zona 7 de la capital, un video difundido por vecinos muestra a los presuntos sicarios del hecho registrado el 28 de julio.

El video obtenido de las cámaras de vigilancia instaladas por los vecinos organizados de la colonia Tikal I, zona 7, podría ser la pieza clave para esclarecer el asesinato del médico.

Las imágenes muestran a dos sujetos, en una motocicleta, rondando el área donde cometerían el crimen.

Los sospechosos, que utilizan cascos para no ser reconocidos, rondan varias veces lugar hasta comenter el hecho. Según testigos, huyeron con rumbo al Periférico.

El video formará parte de las investigaciones del Ministerio Público (MP). Además, el Departamento de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil (PNC), ya trabaja en el análisis de placas, rasgos físicos y patrones de movimiento para identificar a los sospechosos, según confirmaron las autoridades a Publinews.