Feria de Universidades Muni Tec: Explora tu camino profesional

A partir de mañana, 8 de agosto se llevará a cabo la feria.

Mañana 8 de agosto se llevará a cabo la Feria de Universidades MuniTec Zona 21, uno de los objetivos es que los jóvenes se informen sobre las oportunidades y conozcan las universidades que posee Guatemala para continuar con sus estudios superiores.

PUBLICIDAD

Durante esta feria los futuros estudiantes universitarios podrán conectar con universidades, disfrutar de comida y muchas sorpresas más.

¿Cuándo?

8 de agosto a las 8:00 a 16:00 horas

Dirección: 4 avenida y 6 calle MuniTec Zona 21

Además, la entrada es gratuita.

Lee: Estas son las nuevas fechas para los conciertos de Ricardo Arjona en Guatemala