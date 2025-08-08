Evacuan a miles de personas en Alemania por artefacto explosivo de la Segunda Guerra Mundial

Una bomba británica de 250 kg, descubierta este martes durante obras de reconstrucción del puente Carola en Dresde (Alemania), obligó a evacuar a 17,000 personas este miércoles mientras especialistas la desactivan. El artefacto, de la Segunda Guerra Mundial, fue hallado en una zona céntrica cercana a las instalaciones del gobierno regional de Sajonia.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 1,000 metros alrededor de la bomba. La evacuación, programada entre las 12:00 y 15:00 horas, afectó a residentes, comercios y empleados gubernamentales, quienes tuvieron que trabajar de forma remota. El puente Carola, que colapsó en septiembre de 2023, está en una zona estratégica de la ciudad.

Bomba británica. Encontrada durante obras de reconstrucción. (Foto: Redes sociales)

Dresde fue una de las ciudades más bombardeadas por los Aliados entre 1944 y 1945. Solo durante los ataques del 13 al 15 de febrero de 1945, se lanzaron 3,310 toneladas de explosivos, causando entre 25,000 y 35,000 muertes civiles. Aún hoy, se descubren artefactos sin detonar, recordando los estragos del conflicto.