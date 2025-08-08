Edward Horne, condenado en Canadá por abuso sexual infantil, fallece en Guatemala

Edward "Ed" Horne, el ciudadano canadiense condenado por el abuso sexual de más de 100 niños murió en el país. (Foto: Northwest Territories Archives)

Edward “Ed” Horne, un ciudadano canadiense que fue condenado por abuso sexual infantil en su país, falleció recientemente en un hospital de la Ciudad de Guatemala a los 81 años.

Horne, quien trabajó como maestro y director de escuela en varias comunidades inuit del Ártico canadiense en las décadas de 1970 y 1980, fue responsable del abuso de más de 100 niños.

Su caso se convirtió en uno de los más notorios de la historia criminal de Canadá, especialmente por el impacto devastador que sus acciones tuvieron en las comunidades indígenas.

Tras ser declarado culpable, Horne cumplió dos condenas de prisión. Después de su liberación, residió en países como México y Nicaragua, antes de su llegada a Guatemala.

Según los informes, Horne murió en un hospital de la capital guatemalteca el 29 de julio debido a un shock séptico, neumonía asociada al ventilador y enfermedad renal. Su fallecimiento ha sido cubierto por medios canadienses que han seguido de cerca su historia criminal por décadas.