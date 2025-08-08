Disparan contra tripulante de una camionetilla en la zona 12 la mañana de este jueves

Un hombre de 28 años fue víctima de un intento de asalto la mañana de este jueves 7 de agosto en la 18 avenida y 8ª calle de la colonia Reformita, zona 12 capitalina.

Según informaron los Bomberos Municipales, la víctima fue interceptada por desconocidos mientras conducía su vehículo. Aunque no resultó herido, sufrió una crisis nerviosa por los disparos y fue atendido en el lugar por los paramédicos.

El automóvil presenta varios impactos de bala.

La Policía Nacional Civil se presentó en el lugar para iniciar las investigaciones y buscar a los responsables del hecho.