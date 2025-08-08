Deportaciones de migrantes guatemaltecos aumentan durante julio

Del 1 de enero al 28 de julio ingresaron 259 vuelos con guatemaltecos migrantes desde Estados Unidos. Foto: IGM.

Julio es el mes con mayor número de deportaciones de guatemaltecos en Estados Unidos. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, del 1 de julio al 31 de julio fueron deportados 4 mil 851 connacionales, informó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

De acuerdo con la entidad, la última semana de julio Guatemala recibió 13 vuelos procedentes de Estados Unidos, en los que retornaron mil 229 connacionales, entre ellos 80 mujeres, 13 niñas, niños y adolescentes.

Además, se reportó el arribo de 69 personas desde México, de las cuales 12 fueron mujeres y una menor de edad.

Durante julio el IGM también atendió 47 vuelos desde Estados Unidos, con un total de 3 mil 901 personas guatemaltecas migrantes retornadas, entre ellas 279 mujeres, 67 menores y 35 unidades familiares.

Por otro lado, durante julio se registró el retorno de 434 personas provenientes de México, de las cuales 70 eran mujeres, 20 menores y 5 núcleos familiares.

Más de 22 mil en lo que va de 2025

Del 1 de enero al 27 de julio de 2025, Guatemala ha recibido 22 mil 250 personas guatemaltecas migrantes retornadas desde Estados Unidos, a través de 259 vuelos, entre las que se contabilizan:

2 mil 672 mujeres

772 niñas, niños y adolescentes

491 unidades familiares

En el mismo periodo, han retornado desde México 3 mil 696 personas guatemaltecas, por medio de 13 vuelos y 179 buses, incluyendo:

779 mujeres

422 niñas, niños y adolescentes

75 unidades familiares

Migración. Como parte del Plan Retorno al Hogar, los migrantes retornadas reciben atención integral al momento de su arribo. Foto: IGM.

Plan Retorno al Hogar

El Instituto Guatemalteco de Migración reiteró que, como parte del Plan Retorno al Hogar, las personas migrantes reciben atención integral al momento de su arribo, incluyendo asistencia humanitaria, orientación psicosocial, acceso a alimentación y referenciación a servicios de protección y reintegración social.

