Cónsul de Guatemala en Miami visita a connacionales detenidos en Florida

La Cónsul General de Guatemala en Miami, Florida, Estados Unidos, realizó una visita al centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, donde fue notificada de que hay 249 guatemaltecos a la fecha.

El objetivo era conversar con los connacionales, quienes durante la visita le indicaron que llevan pocos días en el centro de detención, y que han podido comunicarse con familiares y abogados.

Según la información, la administración del centro le permitió entrevistar a 37 guatemaltecos, la mayoría han sido detenidos por su situación migratoria irregular.

La Cónsul General solicitó poder efectuar otra visita en los próximos días a Alligator Alcatraz para conversar con los otros connacionales, para lo cual se tuvo una respuesta positiva de regresar.

En tanto, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado General en Miami, indicaron que continuarán en comunicación con las autoridades dando el seguimiento migratorio correspondiente a los connacionales.