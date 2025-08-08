Conductor se fuga tras atropellar a un hombre en la zona 12

Los Bomberos Municipales constataron que el hombre ya no contaba con vida. (Foto: CBM)

Un accidente ocurrió la noche del miércoles 6 de agosto en la 7ª avenida y 25 calle de la zona 12 capitalina, donde un hombre de aproximadamente 48 años fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga tras el impacto.

Bomberos Municipales acudieron al lugar y al realizar la evaluación primaria confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El hombre presentaba múltiples traumas ocasionados por el atropello.

Las autoridades investigan el hecho para dar con el paradero del conductor responsable.

El hecho se registró a pocos metros de una pasarela.