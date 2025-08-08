Capturan en parqueo de centro comercial de zona 17 a taxista pirata

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Publinews sobre la captura del piloto de un taxi pirata.
La detención fue efectuada en el estacionamiento de un centro comercial de zona 17 durante la tarde del miércoles 6 de agosto, detalló la PNC.
El hombre fue identificado como Luis “N”, de 38 años, quien es requerido por un juzgado por el delito de extorsión.
Operativos contra taxistas piratas
Cabe destacar que el mismo miércoles, la PNC realizó varios operativos contra taxistas piratas o vehículos no autorizados.
Las diligencias iniciaron en el bulevar Vista Hermosa I y otros alrededores de la zona 15.
Sin embargo, se extendieron a otras zonas capitalinas.