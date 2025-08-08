Capturan en parqueo de centro comercial de zona 17 a taxista pirata

El piloto de un taxi pirata fue capturado en un parqueo de centro comercial de zona 17. (Foto: ilustrativa/ FC Valet)

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Publinews sobre la captura del piloto de un taxi pirata.

La detención fue efectuada en el estacionamiento de un centro comercial de zona 17 durante la tarde del miércoles 6 de agosto, detalló la PNC.

El hombre fue identificado como Luis “N”, de 38 años, quien es requerido por un juzgado por el delito de extorsión.

Foto: cortesía de la PNC a Publinews.

Operativos contra taxistas piratas

Cabe destacar que el mismo miércoles, la PNC realizó varios operativos contra taxistas piratas o vehículos no autorizados.

Las diligencias iniciaron en el bulevar Vista Hermosa I y otros alrededores de la zona 15.

Sin embargo, se extendieron a otras zonas capitalinas.