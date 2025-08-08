Capturan a alias “ZR” líder de estructura de tráfico de personas “Los Chiapas”

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez informó sobre la captura. Foto: Francisco Jiménez.

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez informó este jueves 7 de agosto que fue capturado con fines de extradición el líder de la estructura de tráfico de personas “Los Chiapas”.

Según el jefe de la cartera, este grupo criminal esta involucrado en un accidente en Tuxtla, México, en el que guatemaltecos perdieron la vida.

Por su parte, el Ministerio Público (MP), indicó que, Dany Zavala Ramos, alías “ZR” es requerido en dicho país por delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes.

De acuerdo con ente investigador, Zavala es buscado en seguimiento al caso “Chiapas”, con base a esta investigación, indicó que se desarrollaron allanamientos y ejecutaron órdenes de detención desde el 9 de diciembre de 2024.

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes es la encargada de realizar la investigación del caso “Chiapas”.

Según el MP, con la captura de Dany Z, el último de los 5 extraditables, se logra desarticular la estructura criminal dedicada a trasladar migrantes de diversas nacionalidades hacia los Estados Unidos de América.