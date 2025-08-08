Balacera en zona 6: Autoridades informan sobre estaciones inhabilitadas y desvíos vehiculares

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amilcar Montejo informó sobre un ataque armado contra conductor de un taxi pirata que quedó fallecido en la 15 avenida y 11 calle de la zona 6.

De acuerdo con Montejo, el Ministerio Público ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes, además la Policía Nacional Civil ya se encuentra coordinando desvíos en el sector.

Por otro lado, la Municipalidad también indicó que se inhabilitaron las estaciones de Centro zona 6, Cipresales, Proyectos 4-4, Proyectos 4-3, Quintanal y Corpus Christi.