⁠”Aló, Qué tal América”, el video del programa nostálgico que se ha viralizado

La grabación del nostálgico programa se viralizó en TikTok. (Foto: captura de pantalla)

A través de TikTok, fue difundido un video del programa “Aló, Qué Tal América”, el cual salió del aire en 2005.

El programa generó nostalgia entre los internautas, donde muchos de ellos recordaron haber visto el programa de entretenimiento transmitido en los canales nacionales.

Los presentadores principales eran:

Rebeca Rubio

Karina Bonilla

Alfonso Gálvez

Eran los encargados de la introducción y de saludar a su audiencia.

En cuanto a este video, es del año 1997.

Otros de los presentadores que formaron parte del desaparecido programa fueron:

Francisco Calvillo

Gadiel Álvarez

Tito Rivera