Yanin Campos, exintegrante de MasterChef había recibido amenazas de muerte

Yanin Campos, exintegrante del programa MasterChef México, falleció el lunes 4 de agosto tras estar hospitalizada a causa de un accidente de tránsito.

Días después de su muerte, comenzó a circular en redes sociales un video que Campos había publicado en su cuenta de TikTok, y que posteriormente fue eliminado, en el que denunciaba haber recibido amenazas.

En la grabación, realizada semanas antes de su fallecimiento, Campos se dirige a una persona no identificada y relata una situación de intimidación.

“¿Quieres que me salga lo pinche loca? Me va a salir, me vale v... porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo (me matan). Atrévete cabrón, hazlo, me vale madres”.

Hasta ahora, no se han confirmado detalles oficiales sobre el contexto de las amenazas ni sobre alguna investigación relacionada.

La difusión del video ha generado diversas reacciones en redes sociales y entre seguidores del programa. Sin embargo, este fue dado de baja de la plataforma social.

Las autoridades de México no han establecido una relación entre el accidente y las declaraciones realizadas por Campos.