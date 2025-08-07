Video: Esta fue la reacción de Bernardo Arévalo tras la apertura de todas las escuelas

El presidente Bernardo Arévalo junto con la ministra de educación, Anabella Giracca, enviaron un mensaje, luego del anunció que todas las escuelas en el país están abiertas.

En su cuenta de “X”, el mandatario escribió: "Las escuelas en el país están abiertas, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno y el apoyo del pueblo guatemalteco“.

En tanto, resaltó que la educación es la garantía del desarrollo de la sociedad, “y eso vale mucho más que los intereses de unos pocos”, expresó.

Por tanto, enfatizó en el mensaje que la educación no se negocia, esto luego de las constantes manifestaciones por parte del Sindicato de Maestros que paralizaron las clases en muchas escuelas del país.

Por su parte, la ministra Anabella Girraca, envió un mensaje en el que se informa que trabajarán para recuperar el tiempo perdido.

Según la ministra, se ajustarán calendarios y se brindarán clases de refuerzo para dar acompañamiento a la niñez y juventud guatemalteca.