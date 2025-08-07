Ricardo Arjona entregó boletos para su concierto en el centro educativo donde impartía clases

se reencuentra con sus exalumnos de la Escuela Oficial Santa Elena 3, en la zona 18.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, confirmó las nuevas fechas para su concierto, esto a través de un un emotivo video donde dio la noticia que le entregaría boletos a los exalumnos de la Escuela Oficial Santa Elena 3, en la zona 18, donde impartió clases por 40 años.

PUBLICIDAD

“Ellos no sabían que yo llegaría. Y son ellos los que saben mejor que nadie LO QUE EL SECO NO DIJO” escribió Arjona en la publicación.

Arjona también compartió que parte de su equipo que son de diferentes partes del mundo no creía que el había dado clases.

“Para algunos es increíble que alguien que viene de un lugar sencillo pueda de pronto encontrase en otro lado tan distinto. Yo nunca me fui de mis lugares, y parte de mi enorme problema de socializar es que jamás encontré en otros lados la naturalidad y la sinceridad de la gente con la que crecí” expresó el cantante.

Anuncia nuevas fechas

Durante el video, Arjona le explicó a sus exalumnos que, él junto a su equipo les quería dar un detalles, sin embargo tras el lleno total de las fechas ya programas no había sido posible.

En tanto, Arjona anunció que se abrieron nuevas fechas para su concierto en Guatemala, por lo que, a cada uno les entregaría un pase doble para que fueran acompañados por un familiar.

PUBLICIDAD

Las nuevas fechas son el 27, 28, 29 y 30 de noviembre, además del 4, 5, 6, y 7 de diciembre.