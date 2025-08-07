Aumenta el número de desaparecidos tras cloudburst en el Himalaya indio

Un torrente de lodo y escombros arrasó este martes el pueblo de Dharali, en el estado montañoso de Uttarakhand (India), dejando cuatro fallecidos y unas 100 personas desaparecidas, incluidos 11 soldados. Las intensas lluvias monzónicas desencadenaron la tragedia en esta región turística del Himalaya, donde equipos de rescate trabajan contra reloj.

El Ejército indio desplegó helicópteros, drones, perros rastreadores y maquinaria pesada para buscar sobrevivientes y evacuar a residentes a zonas altas. Videos muestran el momento en que una pared de lodo derriba un edificio de apartamentos. El ministro estatal Pushkar Singh Dhami atribuyó el desastre a un “estallido” pluvial extremo.

Los ríos de Uttarakhand superaron sus niveles de peligro, con acumulaciones de 21 cm de lluvia en algunas zonas. El lodo alcanzó hasta 15 metros de altura, sepultando posibles estructuras. La Organización Meteorológica Mundial ha alertado que el calentamiento global intensifica estos fenómenos durante el monzón (junio-septiembre).