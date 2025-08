Impacto económico de Bad Bunny superará proyecciones iniciales de 196 millones de dólares

Parte de la presentación de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, "No me quiero ir de aquí".

La residencia artística de Bad Bunnyen Puerto Rico no solo ha sido un fenómeno cultural, sino también un importante motor económico, particularmente en la industria turística. Así lo evidencian datos preliminares compartidos por el vicepresidente de Asuntos Industriales de Discover Puerto Rico, Ricardo Cortés Chico.

“El impacto económico proyectado de la iniciativa de los paquetes vacacionales que se vendieron con los boletos de concepto es de alrededor de 196 millones de dólares. Incluye a 34 hoteles e incluye la venta básicamente de 48 mil noches de alojamiento. Y esa es una porción relativamente... eso no mide la magnitud completa de la residencia”, explicó Cortés Chico en entrevista con Metro Puerto Rico.

Según indicó Cortés Chico, la demanda de hospedaje en la isla ha experimentado un repunte significativo desde el inicio de la residencia artística de Bad Bunny. Explicó que los informes más recientes revelan un crecimiento inusual en el sector de alojamientos a corto plazo, especialmente en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“El último informe que tuvimos apuntaba que los alojamientos a corto plazo en septiembre, por ejemplo, estaban teniendo una demanda que equivalía a 178% más que lo que se vendió ese mes el año pasado. Y para agosto esa misma métrica en vez de 170% era 100% más. Básicamente están vendiendo el doble”, agregó.

Cortés también aclaró que la cifra de los $196 millones, correspondiente a la venta de paquetes vacacionales con boletos de concepto, representa solo una parte del impacto económico generado por la residencia. Enfatizó que este cálculo no contempla otras reservas y gastos efectuados por visitantes fuera del sistema formal de paquetes turísticos.

Además, explicó que no todos los turistas que asistieron adquirieron los paquetes vacacionales medidos en el estudio.

“Una persona del exterior que consiguió boletos y que reservó por moto propio su alojamiento, el sistema no lo ve... y pudo haber entrado antes. Digo, lo ve pero no lo registra como de parte de los paquetes. Exacto, no se registra como parte de los paquetes. Por eso te digo que lo de 196 millones y 48 mil noches de alojamiento solamente es reflejo de una pequeña porción de algo que se presume que es mayor, con un impacto mayor”, sostuvo.

Aunque el Municipio de San Juan no estuvo disponible para actualizar los datos al momento de esta publicación, anteriormente había informado a Metro que la residencia proyecta un impacto económico total de más de $344 millones entre el 11 de julio y el 14 de septiembre.

La directora de Desarrollo Económico municipal, Daphne Barbeito, explicó que este impacto incluye desde la venta de boletos hasta el consumo en restaurantes, adquisición de artículos promocionales y la participación tanto de residentes como de turistas.

Del total estimado, $266.9 millones corresponden a impacto directo, $19.8 millones a impacto indirecto y $57.5 millones a impacto inducido. Además, se estima la creación de 3,352 empleos, de los cuales 2,697 serían directos, 183 indirectos y 472 inducidos.

El estudio municipal también prevé un aumento significativo en las arcas públicas. Se anticipan ingresos fiscales que superarían los $30 millones por concepto de impuestos sobre salarios, ingresos individuales y corporativos.

