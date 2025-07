¿Donald Trump ayudará a Diddy a evitar la cárcel? Consideraría indultarlo antes de su sentencia

Sean ‘Diddy’ Combs busca obtener la libertad, pues desde septiembre del año pasado fue arrestado y ahora permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría “considerando seriamente” indultar al rapero y productor.

El caso del rapero y productor Sean ‘Diddy’ Combs se volvió uno de los más mediáticos de la industria del espectáculo, pues se le señaló de delitos sexuales que incluyen prostitución y abusos, así como de estar coludido con el crimen organizado y relacionado a la compra y venta de sustancias ilegales.

Diddy está dispuesto a desembolsar 50 millones de dólares por obtener la libertad bajo fianza mientras llega su sentencia el 3 de octubre; no obstante existe el temor de que se pueda dar a la fuga tras ser liberado.

El equipo legal de Sean Diddy Combs presentó un documento este martes a las autoridades correspondientes en el que se aseguró que las condiciones del productor en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn son peligrosas y se mencionó que otros condenados por delitos similares fueron liberados previo a su sentencia.

Buscan presentar videos de las fiestas de P. Diddy durante su juicio

Donald Trump estaría buscando el indulto para Diddy Combs

Según información del medio extranjero Deadline publicada el martes 29 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría “considerando seriamente” indultar a Diddy Combs, a pesar de haber sido señalado por delitos relacionados a transporte de personas para prostitución, tráfico sexual y crimen organizado.

Una fuente de la administración de Trump habría sido la encargada de facilitar dicha información al medio; por otro lado, Us Weekly asegura que la Casa Blanca no comenta sobre posibles indultos.

Hasta el momento no se sabe más acerca de la decisión que podría tomar el presidente de Estados Unidos respecto al caso de Diddy Combs, sin embargo sus declaraciones durante una conferencia de prensa ocurrida el 30 de mayo en el Despacho Oval quedaron como antecedente: “Sin duda analizaría los hechos. Si creo que fue maltratado, le caiga bien o no, no me afectaría en absoluto”.