Ministro de Gobernación se refiere al fenómeno del ingreso de pandilleros salvadoreños

Guatemala mantiene controles en las carreteras y operativos para ubicar y expulsar a pandilleros salvadoreños que ingresan al territorio al escapar de la escalada de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante la presentación de un análisis centrado en los homicidios en el territorio guatemalteco, el ministro de Gobernación guatemalteco, Francisco Jiménez, se refirió al fenómeno de ingreso de salvadoreños, pandilleros que huyen del régimen impuesto por las autoridades salvadoreñas con constantes estados de excepción.

“Inicialmente creíamos que esto iba a afectar. Creíamos, en términos de los análisis, pero hay una característica muy importante. Si bien es cierto tanto la Mara Salvatrucha como el Barrio 18 tienen estructuras en todos los países, no son estructuras cohesionadas entre un país y el otro, son estructuras con sus autonomías”, dijo el ministro del Interior guatemalteco.

Conversación. María del Cármen Aceña, del CIEN, durante la charla con Francisco Jiménez, ministro de Gobernación.

Además, Jiménez explicó la forma de actuar de los pandilleros. “Para que tengan presencia los pandilleros de cualquiera de las dos pandillas en Guatemala y tengan actividad, los pandilleros de acá de Guatemala tienen que conceder o ceder espacio del negocio ilícito. Y eso no lo van a permitir. Pueden ser pandilleros, pero no siendo guatemaltecos, no siendo de las pandillas de acá, es muy difícil que les concedan esos espacios”, explicó Jiménez.

En ese sentido, Jiménez dijo “De tal suerte que sí hay un flujo de pandilleros de El Salvador hacia Guatemala, pero no en las cantidades que nos puedan impactar de manera considerable. Lo que quiero decir con esto es que si bien hay un flujo de pandilleros no es tan grande que afecte precisamente el comportamiento y el aumento del comportamiento delictivo. Lo que estamos viendo es un comportamiento delictivo resultado de las dinámicas propias de nuestras de las pandillas que tenemos en Guatemala”.

Análisis

El análisis donde participó Jiménez lo organizó la entidad Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y fue titulado “Índice de denuncias de delitos”, que abordó la criminalidad en el territorio guatemalteco.

El primer semestre de 2025 se registró 291 homicidios más comparado con el mismo período de 2024. El mayor aumento se registró en el mes de febrero 2025 (+96) y el menor aumento en junio 2025 (+20). En junio de 2025 se registraron 254 homicidios en total, con lo cual la tasa interanual aumentó y se situó en 17.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.