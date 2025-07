Se escapa el menor implicado en el atentado contra el opositor político de Gustavo Petro

Un menor de 17 años, testigo clave en la investigación del ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, escapó este martes de la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según se informó. Las autoridades desconocen su paradero, lo que ha generado alarma por el impacto en el caso.

La Procuraduría General abrió indagaciones para determinar responsabilidades y evaluar las condiciones de protección del adolescente, instando a su rápida localización. Sin embargo, Astrid Cáceres, directora del ICBF, aclaró que el joven no estaba bajo una medida de “privación de libertad”, sino en un proceso de “restablecimiento de derechos” por ser migrante no acompañado. “No hay evasión porque no había orden de captura”, sostuvo.

Uribe Turbay, de 39 años, sigue hospitalizado en estado grave tras ser baleado en la cabeza el 7 de julio durante un acto de campaña en Cundinamarca. Hasta ahora, seis personas han sido detenidas, incluido el presunto sicario (un menor de 15 años) y el cerebro del ataque, alias ‘El Costeño’.

La desaparición del testigo adolescente podría complicar la investigación, mientras las autoridades intentan esclarecer su vínculo con el crimen y los motivos de su fuga.

