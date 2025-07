Errores comunes de los emprendedores

Emprender es una decisión que requiere valentía, y quienes lo hacen normalmente piensan en independencia económica, impacto social o realización personal. Sin embargo, aunque la motivación sobre, los errores más comunes de los emprendedores suelen repetirse y pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los proyectos.

Emprender. Miles de personas lanzan negocios propios cada año. Sin embargo, ciertos errores comunes impiden que sus emprendimientos prosperen. ¡Conócelos y evítalos! Foto: Freepik.

LAS CLAVES

Cuatro variables que se deben tomar en cuenta para emprender un negocio:

• Habilidades de negociación: si bien todo emprendimiento requiere de creatividad, no debe confundirse con improvisación.

• Incertidumbre: el retorno de inversión, en la mayoría de los casos, llega a mediano o a largo plazo.

• El momento preciso: un proyecto debe considerarse en función de ofrecer un producto o una experiencia adecuada en el momento preciso; los escenarios desafiantes son grandes disparadores de la creatividad.

• La posibilidad de que el negocio no prospere: por doloroso que sea, el fracaso debe ser entendido como un aprendizaje que aporte sustento y experiencia a nuevos proyectos.

ERRORES COMUNES

Al igual que hay diferentes tipos de proyectos, hay distintos tipos de emprendedores y diferentes motivos para que un proyecto llegue al fracaso. Pero también existen algunos errores comunes que se suelen cometer.

1. Ser demasiado optimista: ser capaces de creer en una idea y ver su potencial cuando otros no pueden hacerlo puede ser el factor determinante para alcanzar el éxito. Este optimismo no debe confundirse con la sobreestimación del proyecto. Pensar que algo va a funcionar no es una garantía de éxito.

2. Falta de conocimientos: en este rubro, son importantes la formación y la actualización constante en torno a las nuevas tendencias, la experiencia profesional y el desarrollo de un plan de negocios que aporte detalles no sólo sobre el proyecto, sino también sobre el estado del mercado y los competidores.

3. Mala planificación financiera: es necesario contar con una planificación que determine al detalle todos los aspectos económicos del negocio y que esté alineada con sus objetivos, lo cual permitirá entender el impacto económico de las decisiones, entre otros aspectos.

4. Pasar de la pasión a la obsesión: en ocasiones, los emprendedores no son capaces de ver la realidad del negocio o de tomar decisiones estratégicas porque están demasiado enfocados en sus ideas de partida o en conseguir unos objetivos que es posible que ya no apliquen en un mercado en constante transformación.

5. La selección de talento: el equipo de trabajo que va a llevar a cabo el proyecto es un factor determinante. Los criterios de contratación deben pasar por elegir a los perfiles que cuentan con la formación, los conocimientos y la experiencia necesarios para el proyecto.

6. Falta de dedicación: ser emprendedor supone un estilo de vida. Los emprendedores hacen sacrificios, se esfuerzan y dedican mucho tiempo para que un proyecto funcione. Emprender requiere de mucho esfuerzo, sobre todo en las primeras etapas del proyecto, y no subestimar todo lo que implica.

7. Poca resiliencia: ser resiliente significa ser capaz de afrontar las adversidades, adaptarse y reinventarse frente a ellas. Esto, más que uno de los errores que cometen los emprendedores, es una capacidad que puede faltarle a los emprendedores.

8. Olvidarse de poner al cliente en el centro: es común que muchos proyectos se centren en los aspectos económicos, de crecimiento o de escalabilidad y que, en el proceso, se olviden de poner al cliente en el centro. Prestar atención al consumidor en cada fase del proyecto es la clave de bóveda para el éxito del negocio.

9. Confiar en exceso en la calidad del producto: otro error es la sobreestimación del proyecto, pensando que, por tener un producto o servicio de calidad no es necesario dedicarle mucho esfuerzo. Centrarse en exceso en la calidad del producto puede hacer que se olviden de otros factores para el buen funcionamiento del negocio.

10. Ausencia de opiniones expertas: cuando se presentan situaciones más allá del conocimiento y de la experiencia del emprendedor, es importante acudir a expertos en la materia y dejar a un lado las suposiciones.

Fuentes: BBVA, Asociación de Emprendedores Mexicanos (ASEM) y CETYS Universidad.