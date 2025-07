Exdiputado Luis Hernández Azmitia bajo arresto domiciliar

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal otorgó prisión domiciliaria al exdiputado Luis Hernández Azmitia, señalado por incumplimiento de pensión alimenticia.

El exdiputado se apersonó el jueves 24 de julio ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra por el delito de negación de asistencia económica.

El Juzgado, además del arresto domiciliario, a Hernández Azmitia le impuso las medidas sustitutivas de prohibición de salir del país y firmar el libro cada 15 días.

Se confirmó que el exdiputado pagó un monto total de Q150 mil por concepto de manutención, lo que originó la denuncia.

La próxima audiencia se programó para el 8 de agosto.

Al concluir la diligencia, Azmitia declaró que acudió “a dar la cara” y que confía en el sistema de justicia. La defensa de la parte denunciante prepara una nueva demanda por los años 2022, 2023 y 2024, por un monto adicional de 540 mil.

Hernández Azmitia aseguró: “No me van a doblegar; a pesar de lo que hagan y las persecuciones que hacen, no me van a doblegar y no me van a callar. Voy a seguir denunciando los casos de corrupción, voy a seguir denunciando la estructura criminal internacional que hoy sigue destruyendo este país”.

La orden de captura contra el exdiputado se conoció el pasado 25 de junio.