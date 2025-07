Crece la tensión: presidente Arévalo y Luis Aguirre cruzan señalamientos

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, y el diputado del bloque Cabal, Luis Aguirre, protagonizaron este martes 23 de julio un intercambio de señalamientos en redes sociales, luego del polémico incidente en el que el legislador lanzó una llanta durante una citación al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, en el Congreso.

El presidente Arévalo condenó el acto y lo calificó como una agresión. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), reaccionó al hecho.

“Nadie tiene por qué aguantar las inaceptables faltas de respeto, disfrazadas de fiscalización. Lo de hoy en el Congreso es vergonzoso e inaceptable. El diputado Aguirre agredió al ministro @Diaz_1Miguel. El abuso y violencia es evidente, y no lo toleraremos. He instruido a los funcionarios de Gobierno a retirarse de cualquier citación en la que sean agredidos. Los funcionarios merecen respeto. Guatemala no es un circo”.

La respuesta del congresista Aguirre no se hizo esperar. También a través de X, el jefe de bancada de Cabal replicó al mandatario con un “reto”.

“Presidente @BArevalodeLeon en lugar de estar dando esas instrucciones a sus funcionarios, ¿por qué no mejor se viene en carro conmigo a recorrer el país para que se dé cuenta del estado en el que siguen las carreteras en Guatemala? Y la canasta básica subiendo, y su ministro de Finanzas endeudando más a los guatemaltecos”.

El cruce se produce momentos después de que el diputado Aguirre protagonizara una acción fuera de lo común durante una citación en el Legislativo, en la que arrojó una llanta en señal de protesta por el mal estado de las carreteras del país.

Su actuar fue duramente criticado desde el Ejecutivo, mientras que Aguirre aseguró que su intención era evidenciar el hartazgo de la población.

El episodio añade tensión al ya complejo escenario político en el país, lo cual fue calificado por ciudadanos como un show.