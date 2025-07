Mixco espera más de 260 mil personas en la Feria del Chicharrón

Aproximadamente 261 mil personas van a visitarnos el sábado 19 de julio, durante la Feria del Chicharrón, entre vecinos y turistas. También se espera un poco más de Q4.1 millones de dinero circulante derivado de la venta de chicharrón, carnitas, bebidas y todos los alimentos que se venden, hasta las farmacias venden más ese día y es una bendición para nosotros, informó el jefe edil.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa, informó que la feria se celebrará de 8 de la mañana hasta la media noche en el Centro Histórico de Mixco, frente a Palacio Municipal.

En la décima edición participarán 80 chicharroneras, así como diferentes puestos de venta, uno de los principales motores para le economía del municipio, en honor a la feria en honor a Santo Domingo, patrono del municipio.

“Q4.1 millones son los ingresos que se esperan tener como dinero circulante derivado de la venta de chicharrón, carnitas, bebidas y todos los alimentos que se ofrecen ese día, hasta las farmacias venden más con motivo de la feria, que se ha convertido en una bendición para todos”, expresó Bran.

Refirió que la feria también se ha convertido en un referente para el turismo nacional y extranjero.

¿Cómo surgió la feria?

Recordó que esta fue una de sus primeras iniciativas cuando fue candidato a alcalde y participó en un foro. “Un periodista me preguntó qué va a hacer usted para levantar la economía de Mixco y comenté que promovería la Feria del Chicharrón, en el momento no me creyeron, pero ahora es uno de las principales fuentes de ingresos para ese municipio y ha sido una bendición”, agregó.

PUBLICIDAD

Feria. El alcalde, Neto Bran, anunció que varias rutas Express brindarán transporte gratuito ese día y se cerrarán varias calles. Foto: Stanley Herrarte/PUBLINEWS.

Regalará 2 mil libras de chicharrón

El jefe edil anunció también que ese día participará en la preparación de este alimento, en la chicharronera denominada “Soque Soque”.

Transporte será gratuito

Según Bran, el transporte Express Roosevelt, Milagro San Juan y Express zona 7, ofrecerán el servicio gratuito de transporte ese día, como parte de la denominada “Ruta Chicharronera”. También se contará con 15 parqueos disponibles.

En ese sentido, el vocero de la Policía Municipal de Mixco (PMT) Roger Escalante, informó que varias calles y avenidas permanecerán cerradas ese día.

Además, se contará con la participación de 300 policías que brindarán seguridad, bomberos y personal de la comuna.

Lee también: Día Internacional del Tatuaje, una expresión del arte corporal