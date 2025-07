Congreso con limitada aprobación, más asesores y aumento salarial para los diputados

El “Informe Primer Período de Sesiones Ordinarias Congreso de la República enero - mayo 2025”, elaborado por la Alianza para un Congreso Eficiente, destacó la limitada aprobación de leyes, el aumento de asesores y personal, así como más iniciativas y el aumento del salario de 29 mil 150 quetzales a 47 mil 700 quetzales mensuales que se recetaron los diputados se mantiene vigente.

Del 14 de enero al 15 de mayo, el primer período ordinario, se celebraron 21 sesiones de pleno y los diputados plantearon 62 iniciativas de ley, aunque 49 están todavía en Dirección Legislativa a la espera de ser agendadas, para la lectura y traslado a una de las 38 comisiones.

“Hay un esfuerzo por hacer iniciativas, pero estas iniciativas no llegan a las comisiones. Siempre se dice que no hay agenda, pero en este período de sesiones vimos que sí hubo iniciativas, pero estas no fueron agendadas por la junta directiva”, destacó María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

En cuanto a la aprobación de leyes, los legisladores sólo aprobaron cuatro durante febrero: ampliación del presupuesto; la Ley de Tarjetas de Crédito en relación con la clonación de tarjetas; reformas al Sistema Penitenciario para la protección a la niñez; y establecer el Día Nacional de la Comadrona.

Informe. La Alianza para un Congreso Eficiente detalló el “Informe Primer Período de Sesiones Ordinarias Congreso de la República enero - mayo 2025”.

Asistencia

Los diputados con más ausencias y los que cumplieron con la asistencia se destacan en el informe. El 79% de los diputados asistieron a las plenarias, aunque un dato revelado por la Alianza es que todas las sesiones terminaron por falta de quórum.

“Vemos que el 79% de los diputados asistieron a las sesiones y podrían hacer la diferencia, pero las agendas no se cumplen por carencia de quórum para continuar. Solo es necesario que los diputados se marquen, entren un minuto y luego se desmarquen, pero eso no significa que asistieron porque se carece del tiempo de asistencia de cada diputado”, detalló Fabiola Rodríguez, del CIEN.

Las bancadas de CREO, VOS, Cabal, Semilla y Azul tienen la mayor asistencia; Unionista; Viva; Todos; Valor; Vamos; y Winaq - URNG la asistencia media; y Elefante; Nosotros; UNE; Victoria; Bien y Cambio con baja asistencia. El diputado Jairo Danilo Orellana Sandoval tiene la mayor asistencia y en contraparte Fidel Reyes Lee la menor.

Asistencia. El “Informe Primer Período de Sesiones Ordinarias Congreso de la República enero - mayo 2025” detalla la asistencia de los diputados.

Personal

El investigador Walter Menchú explicó el aumento de personal en el Organismo Legislativo que tiene 2 mil 432 empleados. Son mil 232 en renglón 011 presupuestados; 991 en 022 temporal; y 209 en 029 como asesores de los diputados.

“De los 991 asesores, hay 422 asignados a tareas administrativas. La mayoría están asignados a las direcciones jurídica, administrativa y de recursos humanos”, destacó Menchú.

Monto. El presupuesto del Congreso y la contratación de personal se detalló en el informe de la Alianza para un Congreso Eficiente.

Comisiones

Las dos sesiones obligatorias cada mes de las comisiones fueron monitoreadas por la organización. Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, compartió que “se monitorearon 14 comisiones y 13 de ellas realizaron dos sesiones de trabajo de manera consecutiva el mismo día y siete comisiones no reportaron el mínimo de dos reuniones mensuales durante febrero”.

A su vez, Fernando Bon, director ejecutivo de la Alianza, dejó el mensaje a la población. “La ciudadanía se puede involucrar en que todo está al alcance de un clic, desde su celular. Primero, que esté informada. Luego, hacer una exigencia pública a nuestros diputados representantes, recordarles que son representantes del pueblo, por lo que tienen que llegar con ideas claras de la ciudadanía que los eligió”, mencionó.

Más detalles

Alianza . Está conformada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales; la Fundación Proyecto de Vida – Fíjate Bien; y Guatemala Visible.

. Está conformada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales; la Fundación Proyecto de Vida – Fíjate Bien; y Guatemala Visible. Presupuesto. En comparación con 2024, el presupuesto aumentó 23% y hasta finales de junio se había gastado el 35% del presupuesto vigente, 2% más que el año anterior. El incremento en el gasto del Congreso en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, fue de Q114.4 millones. Los diputados tienen vigente el presupuesto de Q1 mil 465 millones.

704

citaciones a funcionarios se realizaron en el Congreso.

11

iniciativas de ley fueron enviadas a las comisiones tras la lectura en el pleno.