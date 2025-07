El Salvador desmiente a México: Avioneta con cocaína interceptada en Colima no procedía de su territorio

El presidente del El Salvador, Nayib Bukele rechazó categóricamente las declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García.

Esto, luego que, García afirmará que una avioneta cargada de droga que fue interceptada el 3 de julio en Tecomán, Colima, provenía del territorio salvadoreño.

Bukele reaccionó y escribió en su cuenta de “X” que las declaraciones eran falsas, y afirmó:

"El 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea“.

Ese informe señala que la avioneta ingresó brevemente al espacio aéreo costarricense, desapareció del radar y reapareció luego sobre el océano Pacífico, sin haber sobrevolado en ningún momento territorio salvadoreño.

"Su informe es claro: la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño“, afirmó el mandatario.

En tanto, también agregó que sus radares no registraron ningún contacto aéreo dentro El Salvador.

Las capturas

Por otro lado, el mandatario salvadoreño proporcionó los nombres de las tres personas capturadas en México, que en precisamente son de origen mexicano.

Los capturados son:

•⁠ ⁠Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto) – Guasave, Sinaloa

•⁠ ⁠⁠José Adán Jalavera Ceballos (copiloto) – Chihuahua

•⁠ ⁠⁠Felipe Villa Gutiérrez – Morelia, Michoacán

Por último, el presidente insistió, “El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora“.

Además, exigió al Gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por su Secretario, Omar García.