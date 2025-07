Diaco realiza operativos para verificar precios en negocios y centros comerciales por el Bono 14

“Con ocasión del pago del Bono 14 a empleados del sector público y privado, se han implementado operativos de verificación de precios en diferentes negocios y centros comerciales a nivel nacional”, informó el jefe de Verificación de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Herberth Ordoñez,

PUBLICIDAD

Refirió que en los operativos participa personal de las 21 sedes departamentales de la Diaco, de sus agencias municipales en Mixco, y Villa Nueva, así como de la sede central en la zona 4 capitalina, con acciones de verificación de precios, tanto de productos como de bienes y servicios.

“Cada año el Ministerio de Economía a través de la Diaco, efectúa operativos en esta temporada que estamos a las puertas del Bono 14 y estamos redoblando esfuerzos para poder asistir a los consumidores, ya que en esta época se ofrecen todo tipo de promociones y descuentos, por lo que buscamos que los consumidores no sean víctimas de cualquier tipo de publicidad engañosa o estafa”, destacó.

En ese sentido, Ordoñez resaltó la importancia de que los consumidores se informen bien antes de comprar, acerca del producto o servicio. Además, a conocer de manera detallada sobre el tema de las garantías, ya que advirtió, no necesariamente funcionan a través de una factura, aunque en el mercado nacional se manejan de esta forma. No obstante, si el documento tributario no cuenta con especificaciones claras al respecto, en algunos casos no tienen validez.

“Es importante leer bien el Certificado de Garantía de un bien, producto o servicio, documento establecido en la Ley de Protección al Consumidor, el cual contiene las características que debe tener un certificado para poder hacer un reclamo”, explicó.

Además, Ordoñez hizo énfasis en que la publicidad engañosa puede consistir incluso en la colocación de carteles que señalan ofertas, promociones o rebajas para atraer a los clientes, pero que no son verídicas, es decir, cuando se ofrece una rebaja o precio especial pero no de manera efectiva.

No comprar de manera compulsiva

PUBLICIDAD

“El llamado que hacemos a la población es a no comprar de manera compulsiva o solo porque un producto esté en oferta. También a que los consumidores se informen bien sobre en qué consisten las ofertas o promociones, para no ser víctimas de publicidad engañosa o peor aún, de estafas”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, una de las principales recomendaciones de la institución tiene que ver con liquidaciones y ofertas de temporada de productos alimenticios, ya que algunos tienen fecha de caducidad.

“Una recomendación que hacemos a los consumidores, es que también tomen fotografías de los productos que van a adquirir, para que no sean sorprendidos a la hora de reclamar en caja y que hayan cambiado un precio, por ejemplo”, añadió Ordoñez.

Asimismo, hizo especial énfasis en tomar las debidas precauciones en el caso de las compras en línea. También a cotizar en diferentes establecimientos para no ser sorprendidos con precios altos.

Cultura de denuncia

El jefe de Verificación de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), resaltó la importancia de crear una cultura de denuncia y la importancia utilizar el “Libro de Quejas” de la Diaco, ya que se cuenta también con operativos para verificación de estos ejemplares, que destacó.

Además, a realizar sus reclamos por medio de las redes sociales de la Diaco, siempre y cuando incluyan el nombre completo del establecimiento y la dirección completa. Además, en el Call Center 1544 y en las oficinas centrales de la Diaco, en el Centro Comercial Plaza 4.

Agregó que según la base de datos, en lo que va del año se han atendido un total de 5 mil 649 quejas, por lo que se llevan a cabo las verificaciones y citaciones respectivas, mientras que en algunos casos se encuentran en el departamento jurídico.

Lee también: Evento sísmico obedece a la activación de la falla de Jalpatagua, según el Insivumeh