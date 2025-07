El impuesto del 1% a las remesas será sensible en los próximos meses segura líder migrante

Esta semana el Senado de Estados Unidos aprobó 1% de impuesto al envío de remesas que miles de migrantes envían a sus países en un paquete fiscal. El impacto, así como la situación de los guatemaltecos que viven en Los Ángeles, California, fue desarrollado durante el espacio “Migradiálogo” de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

El experto en temas migratorios, Jahir Dabroy, dirigió la conversación con el guatemalteco Jacobo Ortíz, líder de una comunidad de migrantes en California, quien recordó que llegó a suelo estadounidense en 1997 luego de los trámites oportunos que hizo su abuela.

En cuanto a la situación, por las acciones contra migrantes impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, está “en incertidumbre”, dijo.

“El ambiente está inseguro. Ni nosotros mismos sabemos lo que va a pasar mañana. Los abogados de migración están con incertidumbre. El migrante tiene diferentes caras y facetas, muchos vienen por diferentes situaciones y sueños. Hay historias de éxito, pero hay situaciones de quienes se han quedado en la frontera”, mencionó Ortíz.

Impuesto a la remesa

Uno de los temas que destacó Ortíz fue el impuesto del 1% a la remesa. Originalmente, la propuesta de Trump fue 5%, luego, en la Cámara de Representantes se revisó y disminuyó el porcentaje a 3.5%. Finalmente, en el Senado se aprobó por 1% esta semana.

“El impuesto del 1% que se ha puesto a la remesa no ha sido sensible. He platicado con varios migrantes. muchos dicen que al final de cuentas depende de la casa de cambio, porque acá lo pagan a Q7.40 por dólar, pero en Guatemala el cambio está a Q7.60, por ejemplo”, dijo Ortíz.

Además, Ortíz recordó que cada remesa lleva el pago de 5 o 10 dólares y a eso se le agregará el 1% de impuesto. “Todavía no se ha sentido, vamos a esperar en los próximos meses, nos vamos a dar cuenta cómo va a estar”, recalcó.

Normalidad

Ortíz se refirió a que, tras las protestas a comienzos de junio como respuesta a las masivas redadas contra migrantes, “la vida volvió a la normalidad”. Así también, “La vida está al 90% de su normalidad en Los Ángeles. Los migrantes salen a diario, se la tienen que jugar y salir a trabajar”, mencionó el líder migrante que se dedica al montaje de diversas actividades y apoyo a los guatemaltecos.

“En cuanto a los lugares regulares de trabajo, en donde las personas solicitan trabajo, en Los Ángeles, lo clásico es afuera de los “The Home Depot”, porque los contratistas llegan a comprar materiales y afuera están los migrantes. Ahora la afluencia ha bajado por las redadas”, mencionó.

Otro punto destacado del diálogo fue la reciente inauguración de la cárcel “Alligator Alcatraz”, la nueva prisión para migrantes ubicada en Florida, cuyo nombre hace referencia a los caimanes que rodean la isla donde está por si algún detenido intenta escapar y nadar en sus aguas heladas.

“Se percibe de mala forma que este gobierno abra una cárcel en contra de la clase trabajadora”, finalizó Ortíz.

Paquete fiscal

