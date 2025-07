Guatemala crea comando militar para combatir las amenazas transnacionales

El Comando Estratégico contra Amenazas Transnacionales fue creado por el presidente Bernardo Arévalo a través del Acuerdo Gubernativo 110-2025 del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef). Se trata de un “Comando Militar Especial” que abarca los espacios aéreos, marítimos, terrestres y del ciberespacio para combatir las amenazas que atenten contra Guatemala.

PUBLICIDAD

La nueva fuerza élite militar se conoce por sus siglas como CECAT y su objetivo es contrarrestar y conducir operaciones para el combate de factores de riesgo que vulneren la soberanía nacional. Además, tendrá apoyo de entidades estatales, no gubernamentales e internacionales.

El anuncio y la publicación del acuerdo en el diario oficial se hizo el 1 de julio de 2025, un día después del Día del Ejército cuando el gobernante confirmó en el cargo de ministro de la Defensa, al general Henry Sáenz con nueva cúpula militar. Además, se crea a casi un mes de la balacera que ocurrió en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, donde fallecieron cuatro narcotraficantes.

En ese sentido, el mandatario respondió a la consulta si esta fuerza militar estará de la mano con algún estado de excepción, en donde se limitan las garantías de manifestación entre otras. “No hay prevista la solicitud de ningún estado de excepción”, se refirió Arévalo en el Palacio Nacional de la Cultura.

Conferencia. Presidente Bernardo Arévalo.

Cooperación

En cuanto al apoyo de otras entidades, el gobernante se refirió a que “es un principio fundamental” y recalcó la cooperación. “La posibilidad de cooperación de otras instituciones está prevista porque prácticamente es un principio fundamental, tener esa capacidad de interacción con otras instituciones en todas las zonas donde esté operando”, explicó el jefe del Ejecutivo.

“Entonces, no hay una designación específica, sino sencillamente mantener abierta la posibilidad para que, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación o la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) o cualquier otra dependencia o ministerio del Estado o cualquier otra institución, organizaciones que quieran cooperar podrán hacerlo, no hay una definición y su funcionamiento está previsto dentro de los márgenes presupuestarios”, añadió Arévalo.

Acuerdo. Creación del Comando Estratégico contra Amenazas Transnacionales.

Acuerdo. Creación del Comando Estratégico contra Amenazas Transnacionales.

Estrategia

El analista Renzo Rosal se refirió a la creación de esta unidad militar. “Me parece adecuada la creación de esta nueva unidad en el caso del Ejército. Me parece que es como una sugerencia, propuesta o interés para poder vincularse de mejor forma con las iniciativas que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos”, destacó.

“Entonces, se ve un poco la naturaleza de la iniciativa que tiene que ver con énfasis en el tema de carácter estratégico, pero especialmente carácter fronterizo y por ahí me parece a mí que no es tanto una iniciativa, digamos, 100% nacional, sino también un poco no estoy seguro, si una iniciativa norteamericana o más bien con el objetivo de digamos de promover y fortalecer esa relación bilateral en materia de seguridad precisamente en materia estratégica”, se refirió Rosal.

Militares. Soldados de Zacapa participaron en el desfile militar del Día del Ejército.

Más detalles