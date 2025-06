Secuestradores querían tirar al bebé de Alfredo Valenzuela por la terraza: “¡Mátenme a mí!”

El influencer y youtuber Alfredo Valenzuela, reconocido por su contenido sobre autos de lujo, vivió una madrugada de terror en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando un grupo de hombres armados y vestidos con equipo táctico irrumpió en su domicilio, lo sometió junto a su pareja e hijo, y les robó objetos de alto valor.

El hecho ocurrió la noche del domingo 23 de junio de 2025 y ha desatado una ola de indignación en redes sociales.

En un video publicado a las 10 de la noche del lunes 24, Valenzuela relató, entre lágrimas y con voz entrecortada, los detalles del secuestro exprés del que fue víctima. Ahí, el creador de contenido rogó ayuda directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que el caso no quede impune y se garantice la seguridad en el país.

“Mátenme a mí, pero a mi hijo no”: el testimonio que estremeció redes

Uno de los momentos más fuertes del video ocurrió cuando Alfredo Valenzuela recordó que, al ver que los delincuentes amenazaban a su hijo con una pistola, les pidió que lo mataran a él antes que hacerle daño a su familia.

“Yo les dije a los asaltantes: mátenme a mí, pero no a mi hijo, no a mi mujer. Me hincaron, me pusieron una cobija, me pusieron la pistola, y yo dije: bueno, a lo que sigue. Pero que ellos estén bien”.

También relató que los agresores amenazaron con arrojar al bebé por la terraza y con cortarle un dedo si no entregaban dinero. El pequeño tiene apenas un año y nueve meses.

El influencer relató que su hijo fue amenazado con un arma y casi lo arrojan por la terraza.

¿Qué pasó en casa de Alfredo Valenzuela?

La noche del domingo, cinco sujetos armados con pistolas cortas y vestidos con camuflaje táctico ingresaron por el bosque trasero de la residencia de Valenzuela en San Pedro. Aprovecharon un momento en que su esposa estaba transmitiendo en vivo en redes sociales.

Valenzuela explicó que los agresores actuaron con total organización: llevaban botas de alpinismo, radios, lámparas, mochilas y sabían los horarios en que la casa estaba sola o más vulnerable. Sospecha que ya habían merodeado antes la zona.

Se llevaron su Lamborghini, relojes y un millón de pesos

Los delincuentes se llevaron una camioneta Lamborghini Urus azul celeste —valuada en más de seis millones de pesos—, tres relojes de alta gama, joyería y alrededor de un millón de pesos en efectivo. Valenzuela estima que el monto total robado asciende a 25 millones de pesos.

Horas después, la camioneta fue localizada en el estacionamiento de un Walmart cercano. Las autoridades municipales ya investigan el caso, pero hasta ahora no hay personas detenidas.

“Esto tiene que llegar a la presidenta y al mundo”

Durante el video publicado en su canal, Alfredo Valenzuela hace un llamado a su comunidad y a todo México:

“Les pido de corazón que compartan esto. No importa si no llega al millón de vistas. Tiene que llegar a la presidenta, al gobernador, a todo el mundo, a noticias internacionales. México está jodido. Hay mucha inseguridad”.

Aseguró que esta experiencia le cambió la vida y que ahora entiende que “con los niños, no se juega”. También cuestionó cómo pudo ocurrir algo así en una de las zonas más exclusivas del país, donde supuestamente existe alta seguridad.

Críticas a quienes se burlan: “No es para monetizar”

El influencer también reclamó a quienes en redes lo acusaron de inventar la historia para generar ingresos por visitas:

“No es clickbait, no es para monetizar, como algunos estúpidos han dicho. Ojalá nunca les pongan un arma a sus hijos”.

Valenzuela contó que ha dormido apenas cuatro horas, ha atendido a peritos y a noticieros todo el día, y que todavía su casa está desordenada por la inspección de la escena del crimen. Agradeció públicamente a los elementos de la unidad 1188 de la policía de San Pedro, quienes permanecieron en el lugar hasta la madrugada del lunes.

“Nunca me imaginé grabar un video así”

Con más de seis millones de seguidores en redes sociales, Alfredo Valenzuela es uno de los creadores de contenido automotriz más populares de Latinoamérica. En su mensaje, dejó claro que no se va a quedar callado:

“Yo pensé que nunca me iba a ir de México. Hasta ayer. Porque hoy me toca decir que ni en San Pedro estamos seguros. Nunca me imaginé grabar un video así”.

Finalizó diciendo que confía en que contar su historia ayudará a visibilizar lo que muchos viven en silencio y que, como padre y esposo, lo único que le importa es que su familia esté viva.