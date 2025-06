Por completar la elección de las autoridades en el nuevo ente de Competencia

El nuevo ente económico en Guatemala, la Superintendencia de Competencia, se está conformando, dando los primeros pasos y sus autoridades serán solo hombres, según las nóminas finales de los aspirantes, pese al interés y la participación de mujeres. Se trata de la entidad que centrará sus acciones en promover la libre competencia entre empresas, evitar los monopolios y garantizar los mercados justos.

Recientemente la Junta Monetaria, que preside Alvaro González Ricci, eligió por votación durante una sesión extraordinaria a sus representantes en el Directorio de la Superintendencia de Competencia. Edgar Rolando Guzmán Fuentes fue electo como titular con 5 votos y Alfredo Skinner-Klée Sol como suplente con 3 votos. Se desconoció cómo fue la votación.

Electos por la Junta Monetaria:

En el Congreso

Los diputados incluyeron en la agenda de dos plenarias la elección de sus representantes, aunque sin llegar a una discusión y decisión debido a la ausencia de legisladores, es decir, falta de quorum. Es que el Organismo Legislativo atraviesa por un período extraordinario pero la Comisión de Economía y Comercio Exterior eligió a los seis aspirantes, todos hombres, a comienzos de junio.

Los aspirantes en el Congreso:

En la Presidencia

El Ministerio de Economía, a cargo de Gabriela García Pacheco, envió la nómina de seis aspirantes, también hombres, al presidente Bernardo Arévalo, para que decida, durante una sesión de Consejo de Ministros, a sus representantes en la entidad de competencia.

Un dato adicional es que el plazo para integrar el Directorio finalizó el lunes 23 de junio. Además, en todas las nóminas finales se carece de aspirantes mujeres, algo que llamó la atención.

Los candidatos en el Ejecutivo:

Primer pulso

El analista Renzo Rosal mencionó que se trata del primer pulso de un nuevo ente guatemalteco que velará por temas de competencia y libertad de mercados. “Creo que este es un primer pulso. Estamos hablando del pulso para poner en práctica la instancia de dirección de la Superintendencia de Competencia”, se refirió.

Para Rosal el Gobierno no ha metido sus manos en esta entidad. “El hecho de que sea la Ley de Competencia no le da ninguna confianza a que esta ley quede fuera de esta lógica política que impera en el país y de la cual no tiene que ver con ese Gobierno. El Gobierno, finalmente, creo que poco o nada ha metido sus manos. En este sentido, el juego político real está presente mucho en el Congreso”, detalló.

Por último, “este proceso deja en evidencia que es el Congreso un actor de poder fundamental en el país y que, aunque haya muchísimo cuestionamiento sobre los partidos políticos y demás, estos siguen siendo un actor fundamental en la configuración del poder en este país y la Superintendencia de Competencia no está ajena a esos vaivenes”, apuntó Rosal.

Detalles

Períodos . Edgar Rolando Guzmán Fuentes y Alfredo Skinner-Klée Sol estarán durante dos años como representantes de la Junta Monetaria ante la Superintendencia de Competencia. Los que sean juramentados en el Congreso estarán en el cargo por seis años y los que designe el mandatario durarán cuatro años como autoridades.

. Edgar Rolando Guzmán Fuentes y Alfredo Skinner-Klée Sol estarán durante dos años como representantes de la Junta Monetaria ante la Superintendencia de Competencia. Los que sean juramentados en el Congreso estarán en el cargo por seis años y los que designe el mandatario durarán cuatro años como autoridades. Elección . Los integrantes del Directorio deberán elegir al superintendente de Competencia en un plazo de 120 días que se prevé finalizar el 10 de diciembre. Además, la primera tarea es elaborar el reglamento.

. Los integrantes del Directorio deberán elegir al superintendente de Competencia en un plazo de 120 días que se prevé finalizar el 10 de diciembre. Además, la primera tarea es elaborar el reglamento. Aspirantes. El Ejecutivo decidirá a sus representantes entre los siguientes profesionales: Javier Enrique Bauer Herbruger; Juan Carlos Rodil Quintana; Byron Enrique Ochoa Paredes; Luis Guillermo Velásquez Pérez; Édgar Rolando Yax Tezo; y José Ramiro Martínez Villatoro. Los diputados lo harán entre los aspirantes: Jorge Alberto Santiago Chen Sam; Jorge Mario González Paz; y Bauer Herbruger, Rodil Quintana, Martínez Villatoro y Yax Tezo, éstos últimos cuatro también son candidatos por la Presidencia.