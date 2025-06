MP realiza allanamiento en una imprenta que falsificaba los libros de texto de la línea editorial “Victoria”

El Ministerio Público realizó este lunes 23 de junio un allanamiento en la zona 7 de la ciudad Capital, aparentemente en la dirección operaba una imprenta de libros de texto que falsificaba la línea editorial “Victoria”.

PUBLICIDAD

Allanamiento en una imprenta. Karen Fisher es la representante judicial de la “Imprenta Wilbot S.A. Foto: Cortesía.

Karen Fisher quien se presentó como representante judicial de la “Imprenta Wilbot S.A.”, dio a conocer que una imprenta estaba operando de manera clandestina en la zona 7 y estaba falsificando libros.

MP realiza allanamiento. Falsificación de la línea editorial "Victoria". Foto: Cortesía.

“A&M Servicios Litográficos están imprimiendo y falsificando presuntamente los libros. Esto no solo daña la economía de mi mandante si no además le están enseñando y proporcionando a los niños una obra que no es la original y que no tiene los elementos necesarios porque es una copia barata”, concluyó.