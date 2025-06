¿Lo ordenó “El Mencho”? Estados Unidos culpa al CJNG por asesinato de Valeria Márquez

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos responsabilizó formalmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de la influencer mexicana Valeria Márquez, asesinada durante una transmisión en vivo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a cinco miembros del cártel bajo disposiciones antiterroristas, incluido un comandante identificado como el principal sospechoso del crimen. La medida busca frenar las operaciones de una de las organizaciones criminales más violentas de México, señalada por el tráfico de fentanilo.

Señalan a “El Mencho” por homicidio de Valeria Márquez

Según el Tesoro, Ricardo Ruiz Velasco, alias “El RR” y cercano colaborador de “El Mencho”, fue identificado como el principal sospechoso en el feminicidio de Valeria Márquez, su presunta pareja. La influencer fue asesinada durante una transmisión en redes sociales, un crimen que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, refleja el uso del feminicidio como estrategia de terror por parte del CJNG.

“OFAC sanciona a un comandante del CJNG también, vinculado cercanamente a El Mencho, quien ha sido identificado como el primer sospechoso en la reciente muerte de la influencer mexicana Valeria Márquez durante una transmisión”, manifiestan en el comunicado oficial.

¿Quiénes son “El Mencho”, Mendoza y “El RR”?

Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es el fundador y actual líder del CJNG. Bajo su mando, el cártel ha expandido operaciones en todo México y EE. UU., utilizando una estructura tipo franquicia. Se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Gonzalo Mendoza Gaytán, responsable del Rancho Izaguirre, dirigía el entrenamiento y la ejecución de reclutas. Por su parte, Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El RR”, es operador clave del cártel y figura central en varios asesinatos de alto perfil, incluida la muerte de Valeria Márquez.

[2:58 p. m., 18/6/2025] El Geek: Hija de Sergio Andrade expone agresiones que la alejaron de México: “Muero de miedo”

La joven influencer ha utilizado las redes sociales como una plataforma para compartir detalles del momento por el atraviesa

Desde hace varias semanas, el paradero de Valentina de la Cuesta ha generado un sinfín de dudas, tomando en cuenta que de manera repentina anunció que tuvo que huir de México por motivos relacionados con su seguridad; al respecto, la joven alertó tras compartir las amenazas de las que han sido víctimas sus familiares.

Hija de Sergio Andrade expone agresiones que la alejaron de México

Como parte de las dudas que han inundado sus publicaciones en redes sociales, Valentina de la Cuesta reapareció, señalando que tanto ella como su familia han sido víctimas de múltiples amenazas, mismas que ha decidido callar para evitar un ataque.

“Y si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas es porque no sé a dónde puedan ser capaces de llegar. Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo haré, porque me muero de miedo“, comentó.

Finalmente, sin entrar en más detalles, la hija de Sergio Andrade aseguró que lo mejor que puede hacer es guardar silencio y seguir compartiendo el libro de su mamá, ’Todo sale a la luz’.

“El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar. Tragarnos este sufrimiento mi familia y yo, y seguir compartiendo el libro ’Todo sale a la luz’”, añadió.

Hija de Sergio Andrade revela cómo ha cambiado su vida tras huir de México

En medio de la incertidumbre que existe sobre su paradero, Valentina de la Cuesta publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram mientras se preparaba para salir, por lo cual señaló que a pesar de encontrarse lejos de México, intenta ver el lado bueno de las cosas.

“Get ready with me para intentar salir, despejarme un poco, como ya saben estoy en lo que por ahora es mi nuevo hogar, muy muy lejos de casa, pero bueno vamos a intentar verle el lado bueno. La verdad es que quería ir a la playa, donde estoy hace un calor abrazador, pero pues saben que a mí no me importa cuál sea la circunstancia”, explicó.