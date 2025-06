Jefa de la Unidad de Archivo del TSE es detenida por abuso de autoridad

Información preliminar de La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), señala que la detenida identificada como Angelita “M”, es jefa de la Unidad de Archivo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se le sindica del delito de abuso de autoridad, por lo que fue trasladada a la Torre de Tribunales.

Detenida fue trasladada a Torre de Tribunales

Al respecto, la detenida expresó que “Yo era testigo protegido de la FECI, puse las denuncias en el MP y en la FECI, cuando fue el fraude electoral, y me imagino que esto obedece a represalias porque no me atreví a venir y dar continuidad a la denuncia. Me rehusé a declarar y me indicaron que obedece al delito de abuso de autoridad“, expresó a su ingreso a Tribunales y aseguró que también es sindicalista del TSE.

