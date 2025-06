VIDEO. Joven desaparecida en Escuintla publica video y da reveladoras declaraciones sobre su paradero

El pasado 14 de junio se emitió una alerta Alba Keneth de una joven que fue reportada como desaparecida en Aldea Almolonga, en Tiquisate, Escuintla. Horas más tardes, Briana Alexandra Ajpop García, de 15 años, publicó un video en donde manifestó que está bien y que no piensa regresar.

PUBLICIDAD

Horas después la menor publicó un video en redes sociales donde muestra su rostro sonriente y manifiesta; “Vengo a reportar que no estoy secuestrada como dice la foto en redes sociales, yo me vine por mi propia voluntad, aquí nadie me trajo a la fuerza y la verdad yo no pienso regresar”.

El video se ha viralizado de inmediato y ha levantado todo tipo de reacciones de los internautas. Hasta el momento, las autoridades investigan el paradero de la joven y determinar quién es la persona con la que está.