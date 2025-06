Emma Coronel envía consejos legales a los migrantes en Estados Unidos

La modelo Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se sumó al debate migratorio en Estados Unidos al publicar una serie de recomendaciones para que los indocumentados se protejan durante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En sus redes sociales, Coronel —quien tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento, pero creció en México— advirtió: “Si ICE toca tu puerta, no abras. Tienes derecho a permanecer en silencio y no dejarles entrar si no tienen una orden firmada por un juez. ¡Pide verla por debajo de la puerta!”.

La exreina de belleza, condenada en 2021 a tres años de prisión por su vínculo con el Cártel de Sinaloa, instó a los migrantes a:

No firmar documentos sin asesoría legal.

Grabar las interacciones con agentes.

Mantener la calma y no mentir.

Exigir hablar con un abogado antes de responder preguntas.

“Tu casa es tu espacio, defiéndelo legalmente. ¡No estás solo!”, escribió, en un mensaje dirigido a la comunidad hispana.

Sus declaraciones llegan en medio del endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que han generado protestas en ciudades como Los Ángeles.