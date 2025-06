Diputado Portillo se pronuncia sobre solicitud de antejuicio presentada por el MP en su contra

En relación con la solicitud de retiro de inmunidad, el diputado Portillo Paz, señaló a Publinews que es respetuoso del debido proceso y está dispuesto a someterse a la investigación del caso, ya que la denuncia obedece a su trabajo de fiscalización de la corrupción en el departamento de Zacapa.

“Cuando un diputado fiscaliza los ratones buscan cómo vengarse, esa es mi postura, porque el que nada debe nada tema, mientras que otros se esconden yo doy la cara”, expresó el congresista.

La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción en Zacapa, presentó la solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia Penal y de Narcoactividad de ese departamento.

“Ayer salió la nota el MP diciendo que pidieron retiro de antejuicio en mi contra por denuncias de extorsión, abuso de autoridad y tráfico de influencias… ¡y saben qué? No me doblo, no me vendo y no me voy a detener”, indicó el congresista por medio de un comunicado.

En ese sentido, refirió que “son varios los funcionarios que tienen más de 10 antejuicios y siguen trabajando, ya que es parte de su labor como fiscalizador” y calificó la solicitud como una persecución política en su contra.

Antejuicio. El diputado Julio Portillo Paz, asegura que trabajó de cerca con el alcalde de Zacapa, Gustavo Galván, en beneficio de la población. Foto: Archivo.

Asimismo aseguró que demostrará con hechos, que lo único que ha hecho es enfrentar la corrupción en el departamento de Zacapa y aseguró que trabajó de cerca con el alcalde de ese departamento, Gustavo Galván, en su labor de fiscalización y construcción de obras en beneficio de la población.

“¡Seguimos más fuertes y más firmes que nunca! No se preocupen, esto solo confirma que estamos haciendo lo correcto”, expresó el diputado Julio Portillo Paz.

Sobre la solicitud de antejuicio

La petición fue presentada este jueves 12 de junio ante el Juzgado de Primera Instancia Penal y de Narcoactividad de Zacapa, en contra del diputado Julio César Portillo Paz, señalado por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.

De acuerdo con el Ministerio Público, la solicitud da seguimiento a una denuncia en la que se vincula a Portillo, diputado al Congreso de la República por Zacapa, con diversos hechos ocurridos entre junio y diciembre de 2024.

Dicha solicitud fue planteada por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.

Esto en seguimiento a una denuncia en la que se señala a Julio César Portillo Paz, diputado del Congreso de la República de Guatemala por el distrito de Zacapa, por diversos hechos ocurridos entre junio y diciembre de 2024.

Los señalamientos

En ese sentido, la denuncia señala que Portillo Paz exigía que varios de los proyectos adjudicados a la comuna de Zacapa, fueran asignados a empresas seleccionadas por él, y que se le hiciera entrega del 20% del monto de los proyectos, así como que una constructora le otorgara el 10% de las oras adjudicadas con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo, entre otros.

Además, el MP indica que el congresista habría amenazado con influir para que la Contraloría General de Cuentas realizara auditorías constantes a la municipalidad si no se accedía a sus exigencias.

