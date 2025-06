Tras atentado contra Miguel Uribe, secretario de Estado de EE. UU. pide a presidente de Colombia “moderar su discurso incendiario”

El presidente Gustavo Petro se dirigió a la nación este domingo para condenar el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado en Bogotá. En un discurso enfático, el mandatario subrayó que “la primera responsabilidad del presidente de Colombia es cuidar la vida de su propia oposición”, y advirtió sobre los peligros de revivir la violencia política del pasado.

“Si los opositores no tienen libertad ni vida, Colombia tampoco”, declaró Petro, haciendo un llamado a evitar que el país retroceda a épocas de violencia que dejaron “cadáveres por montones”. El presidente aseguró que todas las hipótesis están abiertas en la investigación, incluida la posible participación de un menor de edad, quien habría sido pagado para cometer el crimen. “Los niños se cuidan en Colombia, porque si no los cuidamos, no tendremos patria”, afirmó.

Petro también señaló que la prioridad es identificar a los autores intelectuales del ataque, incluso si se encuentran fuera del país, y reiteró su compromiso con una política libre de violencia, pese a las diferencias ideológicas con la familia Uribe Turbay.

Mientras tanto, el senador estadounidense Marco Rubio condenó el atentado y responsabilizó indirectamente al gobierno de Petro. En un mensaje en X, Rubio afirmó que el ataque es “resultado de la violenta retórica izquierdista” y urgió al mandatario colombiano a “moderar su discurso incendiario”.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que, además de Uribe Turbay, tres personas más resultaron heridas en el incidente. Dos se encuentran estables, mientras que la tercera ya fue dada de alta.