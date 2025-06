La sostenibilidad no es una tendencia, es una urgencia ética: experta

La sostenibilidad no es una tendencia, sino una urgencia ética que requiere acciones inmediatas y concretas. Foto: cortesía.

Así lo señala Chanel Medellín, instructora senior de BSI México.

Y sus palabras están respaldadas por datos, experiencia en campo y una narrativa que obliga a replantearnos cómo vivimos, producimos y consumimos.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, Medellín subraya que el cambio dejó de ser una opción para convertirse en una condición indispensable para la supervivencia.

Su análisis parte de una visión integral: la sostenibilidad descansa en tres pilares —ambiental, social y económico— que deben entenderse como un sistema interdependiente.

“Hoy nos centramos en el ambiental no porque los otros no sean relevantes, sino porque si lo perdemos, no habrá sociedad ni economía que sostener”, afirma.

CIFRAS

En ese sentido, las cifras más recientes del Stockholm Resilience Centre son alarmantes: seis de los nueve límites planetarios que regulan la estabilidad de los sistemas de la Tierra han sido transgredidos, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración en el uso del suelo, la crisis del agua dulce y la contaminación química.

De continuar desbordándose esos factores, se podrían detonar transformaciones ambientales abruptas e irreversibles.

Lejos de ser un problema distante, el deterioro ya se siente en casa.

Por ejemplo, México ha incrementado su temperatura promedio en 1.4°C durante los últimos 100 años, y se encuentra en una posición alarmante frente a la crisis climática global. Y otros países enfrentan situaciones similares, o quizás peores, según la experta.

“Ya no estamos hablando de amenazas futuras. Ya estamos viendo las consecuencias en los incendios, en las olas de calor, en la pérdida de especies y en la inseguridad alimentaria, entre otras situaciones alarmantes”, señala la instructora.

ACCIONES CONCRETAS

Por otra parte, Chanel Medellín advierte que México enfrenta una crisis de agua muy grave, con un 33% de su territorio en estrés hídrico alto, y niveles de contaminación del aire que causan más de 40 mil muertes prematuras al año.

A pesar de su biodiversidad y potencial en energías renovables, el manejo de residuos, la deforestación y la movilidad contaminante siguen siendo problemas estructurales.

Y no se trata de un caso aislado, sino de una situación a la que diferentes países del mundo se enfrentan en mayor o menor medida, recalcando que “es urgente replantearnos cómo vivimos, producimos y consumimos”.

“La sostenibilidad debe dejar de ser un eslogan y convertirse en acciones concretas”, sostiene Medellín.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

En ese sentido, precisa que el primer paso hacia la sostenibilidad es involucrar a quienes toman decisiones, seguido de la evaluación ambiental, el cumplimiento normativo y la integración de objetivos sostenibles en la estrategia empresarial.

Las normas internacionales desempeñan un valor excepcional en torno al cumplimiento de objetivos y estándares.

Medellín destaca la ISO 14001, para la protección del medio ambiente, como base, acompañada de la ISO 50001, en materia de gestión energética, y la ISO 14046 sobre huella hídrica. De igual forma, señala las nuevas normas sobre economía circular (serie ISO 59000).

Además, menciona el valor de iniciativas como la IWA 42, que facilita la incorporación de la sostenibilidad en la gobernanza corporativa para quienes persiguen la descarbonización, y la FLEX 3030, diseñada para ofrecer a las PYMES una vía práctica de implementación con presupuestos reducidos.

TECNOLOGÍA

Respecto a las soluciones tecnológicas, Chanel Medellín advierte sobre sus límites y que no se trata de resolver un problema creando otro.

Tecnologías como la inteligencia artificial para la agricultura de precisión, el blockchain para la trazabilidad de cadenas sostenibles y la biotecnología para el tratamiento de aguas contaminadas representan grandes oportunidades, pero también riesgos.

Por ello, recomienda integrar análisis de ciclo de vida de impactos ambientales, simulaciones y modelos de costo-beneficio que contemplen no solo el retorno económico, sino también el impacto ambiental y social.

“Las empresas suelen buscar la innovación afuera, pero muchas veces la solución está adentro”, asevera, por lo que sugiere promover retos internos de innovación verde, incentivar la creatividad del personal, medir ingresos provenientes de productos ecológicos y construir alianzas con universidades y startups.

“La sostenibilidad no se decreta; se construye desde la cultura organizacional. Las decisiones que los países tomen o dejen de tomar en materia ambiental influirán en el destino del planeta. Y las empresas desempeñan un papel decisivo en la sociedad que heredaremos. Hoy más que nunca, cada decisión cuenta y cada acción define el futuro que elegimos”, puntualiza.