Aumentan solicitudes para obtener DPI a color

Cada vez son más los guatemaltecos que acuden al Registro Nacional de las Personas (Renap), para solicitar el nuevo Documento Personal de Identificación (DPI) a color, que entró en vigencia el pasado 9 de enero. Los usuarios indican que prefieren actualizar el documento, no solo porque es a color, sino por las nuevas medidas de seguridad.

En ese sentido, refirió que no es necesario que el DPI haya vencido o esté deteriorado para solicitar el documento en este nuevo diseño, sino que basta con realizar los trámites normales de reposición o renovación, para poder hacer el requerimiento en cualquiera de las agencias del RENAP en todo el país.

Prefieren el nuevo diseño

El Documento Personal de Identificación (DPI), es prácticamente el único que permite a los guatemaltecos realizar cualquier tipo de trámite. Por ello, cada día son más los guatemaltecos los que acuden al RENAP para sustituir el anterior en tonos grises.

Ciudadanos comentan que además de la seguridad, la presentación les parece mucho mejor. “Creo que el anterior no se veía bien, pero yo lo cambié porque lo dejé en un cajero y ya no apareció”, comentó Mildred González, quien ya cuenta con el nuevo documento.

Según Amed Salazar, gestor del Registro Central de las Personas del https://www.renap.gob.gt/ del 9 de enero al 4 de junio han sido solicitados un total de 648 mil 493 documentos a nivel nacional.

El mismo trámite

En ese sentido, Salazar explicó que el trámite para obtener el nuevo DPI es el mismo. “Para obtener el nuevo DPI a color el usuario debe presentarse a cualquiera de nuestras 340 oficinas registrales, 46 auxiliaturas y oficinas adscritas en todo el país y seguir los trámites correspondientes a primera emisión, renovación.

Resaltó que el Renap cuenta ahora con nuevos centros de atención en Quetzaltenango, Río Hondo, Zacapa y San Benito, Petén, que han permitido que más personas tengan acceso a la realización del trámite, sin tener que movilizarse hacia las cabeceras departamentales.

“Definitivamente se ha visto este incremento en el interés de las personas por obtener su documento con el nuevo diseño, lo cual ha favorecido la percepción de la población sobre la importancia de obtenerlo, sino de actualizar la información de su registro, sobre todo, su lugar de residencia.

Finalmente, Salazar resaltó que entre las características del nuevo documento están no solo la fotografía a color y el nuevo diseño, sino que cuenta con información en español e inglés, medidas de seguridad mejoradas e imágenes de lugares representativos del país.

Óscar Cruz. Abogado. FOTO: Publinews.

Seguridad y certeza juríca

A criterio del expresidente del Colegio de Abogados, Oscar Cruz “es importante que el DPI garantice la identidad de las personas y la certeza jurídica, tomando en cuenta que es el único medio de identificación con el que cuenta la ciudadanía, por lo que es importante que se le hayan sumado algunas características”, indicó.

Asimismo, indicó que debe tomarse en cuenta que este documento tiene un tiempo de vigencia y que prácticamente queda a criterio de los guatemaltecos el hecho de llegar a solicitar el documento antes de su vencimiento, con el objetivo de contar con el DPI a color y sus nuevas características de seguridad.

Por ello, señaló que es importante que el Renap respete precisamente la fecha de vencimiento de los documentos actuales y que la ciudadanía también pueda estar atenta a su caducidad.

Requisitos para obtener el nuevo DPI

Primer DPI: Recibo de pago correspondiente al costo del servicio, certificación de la inscripción registral vigente, emitida en los últimos seis meses y documentos de identificación.

Renovación o Reposición: Presentar tu DPI actual y el recibo de pago correspondiente.

DPI para extranjeros domiciliados: Los requisitos son similares a los de los guatemaltecos, pero con documentación adicional que demuestre su

Por otra parte, el gestor del RENAP, refirió que en el caso de los adultos mayores de 70 años, el DPI ya no tiene fecha de vencimiento y si tienen necesidad de tramitarlo por extravío u otra situación, el trámite no tiene ningún costo. No obstante, indicó que si desean actualizar la credencial, también tienen la opción de manera gratuita.

Esta es la tercera vez que se actualiza el diseño del DPI, desde su implementación en 2013.

