VIDEO. Policías le dan brutal paliza a una familia colombiana en España

Una familia de origen colombiano ha denunciado una violenta intervención policial ocurrida el sábado en Valencia, España, que dejó a tres de sus miembros detenidos y múltiples contusiones. El incidente, grabado por testigos, ha generado indignación y una respuesta del presidente Gustavo Petro.

Layli Colorado (26 años) relató que todo comenzó cuando cuestionó el procedimiento de dos agentes que tenían a dos jóvenes inmovilizados en el suelo con los pies. Al reprocharles su actitud, los policías le pidieron su identificación, a lo que se negó.

“Me empujaron contra un coche, me esposaron, me tiraron al suelo y me golpearon. Grité por mi hijo de tres años, que quedó solo”, declaró. Sus padres y un amigo, al escuchar los gritos, acudieron y también habrían sido agredidos por los agentes.

Colorado y dos familiares estuvieron más de 24 horas detenidos, donde afirma haber recibido amenazas antes de ser liberados. Ahora evalúan acciones legales.

La Policía Nacional defendió su actuación en un comunicado, acusando a los detenidos de atentado contra la autoridad. Según su relato:

Colorado golpeó a un agente con el carrito de su hijo y luego en el cuello.

Sus familiares se abalanzaron contra los uniformados.

La intervención usó “la mínima fuerza necesaria”

El presidente Gustavo Petro condenó el hecho en redes, acusando a las “sociedades blancas europeas” de promover políticas represivas contra migrantes:

“Han iniciado un programa de pogromos contra la inmigración”, escribió, exigiendo explicaciones a España.