Charles Bland, presidente del Cacif: “La corrupción afecta al país, al crecimiento económico y al desarrollo”

Charles Dennis Bland Crespo dirige el Comité de Asociaciones, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) desde el 8 de abril. El empresario recibió a Publinews en su oficina para abordar diversos temas políticos, económicos y arancelarios, así como los dos grandes objetivos que empuja e impulsa el sector empresarial en Guatemala.

Empresario. Charles Bland, presidente del Cacif. Foto: Wilson Cuyuch

¿Cuáles son los principales aspectos en que llevará su presidencia?

“Hay varios retos, es un año complicado, la presidencia del CACIF dura un año y tenemos dos temas principales. Estoy seguro que van a haber muchos más, pero hemos visto dos temas que podemos enfatizar: El primero es la infraestructura del país, ya tenemos años en que la infraestructura se ha venido deteriorando, nos ha estado frenando el desarrollo económico, no ha permitido que Guatemala crezca económicamente. El segundo tema es la certeza jurídica, es un poco más amplio y más complicado, pero queremos enfocarnos en las elecciones de ciertas instituciones, me refiero a las elecciones en la Corte de Constitucionalidad y el cambio de fiscal general”.

Coincide con el segundo año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, ¿cómo está la relación empresarios - autoridades?

“Creo que es importante trabajar en conjunto con el gobierno. Que el gobierno se dé cuenta cómo le sirve al país el sector privado y que del sector privado se dé cuenta cómo le sirve al país el gobierno. Somos entidades complementarias. El gobierno nos ha escuchado muchísimas veces y la idea pues es continuar trabajando especialmente por el país”.

Sin duda, el arancel del 10% impuesto por Estados Unidos es un golpe a las exportaciones ¿Se vislumbra alguna modificación para Guatemala?

“Estados Unidos es el segundo mercado más grande para Guatemala, después de Centroamérica, pero sin duda es un mercado importantísimo tanto para Guatemala como para la mayoría de países del mundo. Tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno, especialmente en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Han estado desde el principio, han escuchado a las empresas, se han sentado con exportadores, han apuntado los problemas que vemos y las probables soluciones. Tal vez esta presión adicional nos va a permitir avanzar más rápidamente y lo veo como una oportunidad para resolver temas rezagados”.

En su discurso prometió la “cercanía” entre empresarios, las juntas directivas y los gremios ¿Ha notado dificultades?

“Es un mensaje de reflexión porque representamos a las empresas y no solamente son cinco, son cientos de miles de empresarios que trabajan. Varias veces se ha mencionado que Guatemala es un país pequeño y realmente Guatemala no es un país pequeño, lo que hace falta es crecer esa economía para podernos desarrollar, para tener un mejor nivel de vida en todo el país, para optar a mejores puestos de trabajo, mejor educación, a tener salud de calidad. Para eso tenemos que desarrollar la economía”.

El contrabando, aunque las autoridades asestan golpes, siempre está ahí.

“No solo es que no paguen impuestos y que pasen los productos ilegalmente, sino muchas veces el producto que están vendiendo es peligroso y puede causarle daño a la población. No puede ser que algunos policías solo estén viendo que hay contrabando, lo que se necesita es una responsabilidad que va hasta el más alto nivel. Cada quien debe de hacer su trabajo dentro de lo que le corresponde y lo que hemos hecho es brindar el apoyo que se necesite”.

¿Qué dice al escuchar la palabra corrupción?

“Las empresas formales y la inversión del país van a lugares donde hay reglas y se respetan. Como cuando uno va a hacer un juego de cartas o de mesa, pues tiene ciertas reglas que uno debe respetar para jugar. Cuando hablamos de corrupción, la corrupción rompe esas reglas y las distorsiona. Y eso a la inversión y a las empresas, no les conviene. Si hay corrupción, no hay reglas claras. Sin reglas claras no se puede invertir ni crecer más. La corrupción le afecta al país, le afecta al crecimiento económico, le afecta al desarrollo, pero no solo a las personas, sino que a las empresas que están en Guatemala y a las que quisieran venir a Guatemala”.

La pobreza va de la mano con la migración de guatemaltecos a Estados Unidos.

“Creo que es una lástima que las personas se tengan que ir a buscar trabajo a otros lados. Deberíamos de ofrecer en Guatemala las oportunidades para que las personas crezcan, se desarrollen, encuentren trabajos y puedan vivir felices con sus familias dentro del territorio guatemalteco. Es más, debería de venir gente a Guatemala a trabajar y a desarrollarse. Tenemos que crear esas condiciones para que el trabajo exista, los puestos de trabajo vengan y que las inversiones se den”.

