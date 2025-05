Crimen contra un conductor en la autopista VAS, sicarios dejan un mensaje revelador

En la noche del lunes 5 de mayo, se registró un ataque armado en el kilómetro 11 de la Autopista VAS, en la ruta de Villa Canales hacia Carretera al Salvador. Según la información de los Bomberos Voluntarios, el ataque fue dirigido contra el piloto de un vehículo tipo Hatchback con placas P-667KTQ, donde un hombre de aproximadamente 35 a 40 años quedó fallecido en el interior. Vestía camisa azul y pantalón de lona azul.

Hasta el momento, no ha sido identificado, el crimen ocurrió en el interior del vehículo tipo sedán, que quedó detenido en plena vía. Junto al cadáver había un cartel que revelaba las razones del crimen, en este mismo se menciona a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Según autoridades, la víctima presenta más de 8 impactos de bala y en el manuscrito se lee: “Vos Joseph y Carlita me pelan la v… aquí no estamos amarrados como los agentes de la SAAS que palmaste o como el Silvestre a mi si me la pelas la v… los TG valen pura v ...”se lee.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, pero lamentablemente la víctima ya no contaba con signos vitales. La Policía Nacional Civil mantuvo resguardada el área, en espera del Ministerio Público, para iniciar con las investigaciones correspondientes.