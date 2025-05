¡Caos vehicular en El Salvador! Nayib Bukele ordena arrestar a empresarios de transporte

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio instrucciones a la Policía Nacional Civil (PNC) para detener a los empresarios de transporte que no cumplieron con sacar sus unidades este lunes, generando caos en la movilidad de miles de salvadoreños.

La medida se produce tras una orden presidencial que estableció la gratuidad del transporte público del 5 al 11 de mayo, como parte de un plan para aliviar la situación económica de la población. Sin embargo, la ausencia masiva de buses en varias zonas del país dejó a usuarios varados y provocó largas filas en paradas estratégicas.

En un mensaje contundente, Bukele acusó a los empresarios de sabotaje y advirtió que no tolerará incumplimientos. “Si no quieren trabajar, otros lo harán. No permitiremos que jueguen con el pueblo”, declaró el mandatario a través de sus redes sociales.

Las autoridades ya iniciaron operativos para localizar y arrestar a los responsables, mientras el gobierno evalúa medidas adicionales para garantizar el servicio.